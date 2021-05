Basket: Kobe Bryant introdotto nella Hall of Fame (Di domenica 16 maggio 2021) Questa notte c’è stata l’introduzione della Class of 2020 nella Naismith Memorial Hall of Fame. Pochi, ma illustri nomi quelli presentati stanotte a Springfield: Tim Duncan e Kevin Garnett, ma il nome più atteso era uno, quello di Kobe Bryant. Scelto dalla moglie Vanessa per inserirlo nella Hall of Fame, Michael Jordan ha deciso di non parlare. His Airness ha lasciato alla moglie di Kobe tutta la scena. E il discorso ha toccato tanti punti, diventando quello che può quasi definirsi un “instant classic”. La voglia di giocare e di non deludere i tifosi anche al punto tale da farsi sistemare guai fisici direttamente sul posto, la continua voglia di non perdere mai, quando possibile, un singolo impegno delle figlie. Dal campo alla vita e ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Questa notte c’è stata l’introduzione della Class of 2020Naismith Memorialof. Pochi, ma illustri nomi quelli presentati stanotte a Springfield: Tim Duncan e Kevin Garnett, ma il nome più atteso era uno, quello di. Scelto dalla moglie Vanessa per inserirloof, Michael Jordan ha deciso di non parlare. His Airness ha lasciato alla moglie ditutta la scena. E il discorso ha toccato tanti punti, diventando quello che può quasi definirsi un “instant classic”. La voglia di giocare e di non deludere i tifosi anche al punto tale da farsi sistemare guai fisici direttamente sul posto, la continua voglia di non perdere mai, quando possibile, un singolo impegno delle figlie. Dal campo alla vita e ...

