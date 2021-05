Baglioni compie 70 anni | fan gli regalano murales a Centocelle

Leggi su italiasera

(Di domenica 16 maggio 2021) “A combattere il tempo come si fa? Si può battere ancora a tempo di musica”. È uno dei passaggi del post di ringraziamento che Claudioha pubblicato nella notte, subito dopo aver compiuto a mezzanotte i 70, per ringraziare i fan che non si sono limitati a migliaia di messaggi di auguri e di amore per la sua musica ma lohanno omaggiato anche con un, la cui foto è stata pubblicata sui social dall’artista. Nel quartiere di, doveha trascorso l’adolescenza e mosso i primi passi artistici, è stato realizzato un grande dipinto murale con il volto del cantautore e le parole di ‘Strada facendo’. L’opera è stata realizzata sul muro di Casa San Felice, casa-famiglia gestita dal parroco dell’omonima chiesa nel quartiere romano (in Piazza di S. Felice da Cantalice, ...