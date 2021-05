Assessore Lazio, entro il 2 giugno open day per maturandi (Di domenica 16 maggio 2021) "entro il 2 giugno faremo un open day nel Lazio per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. Pensiamo sia importante far svolgere in tranquillità gli esami. La gran parte del personale ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) "il 2faremo unday nelper gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. Pensiamo sia importante far svolgere in tranquillità gli esami. La gran parte del personale ...

CorriereQ : Assessore Lazio, entro il 2 giugno open day per maturandi - giornaleradiofm : Approfondimenti: Assessore Lazio, entro il 2 giugno open day per maturandi: (ANSA) - ROMA, 16 MAG - 'Entro il 2 giu… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Entro il 2 giugno faremo un #openday vaccinale nel #Lazio per gli studenti che affronteranno gli esami di #maturità. Pensia… - iconanews : Assessore Lazio, entro il 2 giugno open day per maturandi - rtl1025 : ?? 'Entro il 2 giugno faremo un #openday vaccinale nel #Lazio per gli studenti che affronteranno gli esami di… -