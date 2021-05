Amici, quanto ha guadagnato la vincitrice Giulia Stabile? I premi (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa ieri sera l’edizione 2021 di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, con il trionfo di Giulia Stabile. Ma sapete quanto ha guadagnato la vincitrice e quali sono stati i premi assegnati? Ecco la verità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ? (@giugiulola) Si L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa ieri sera l’edizione 2021 di, il talent condotto da Maria De Filippi, con il trionfo di. Ma sapetehalae quali sono stati iassegnati? Ecco la verità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@giugiulola) Si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

pezzodecuore : RT @_Fra_ncy: EMMA MARRONE QUANTO CI SEI MANCATA, QUANTO CI MANCHI E QUANTO CI MANCHERAI IN TUTTE LE EDIZIONI NEI SECOLI DEI SECOLI. AMEN.… - ERomegetti : @MarjoryMonfrini Ma chi lo ha detto che Javier è il miglior ballerino passato da Amici ? Lo dici tu e vale esatta… - Chedupl1 : @vuoilacamomilla Ma appunto. Io personalmente sono fan di tz e ho apprezzato molto ts ad amici, lì apprezzo singola… - zaynsrednike : arrivo in ritardo però sono felice che per il secondo anno di fila ad amici abbia vinto una donna (per quanto scont… - RobertoRosset11 : @carladiveroli Perché, sa, sono giorni che gli amici sentimentali di Free Palestiine mandano pezzi di filmato che m… -