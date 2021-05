Amici 20 | trionfa Giulia Stabile!

(Di domenica 16 maggio 2021) La vincitrice di20 èStabile. Secondo classificato Sangiovanni, terzo posto a pari merito per Deddy, Aka7even e Alessandro Cavallo. La puntata ha avuto inizio con i consueti saluti alla padrona di casa, Maria De Filippi. Un ringraziamento speciale a tutti i prof che hanno accompagnato gli allievi di questa edizione, nonchè ai tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino. Sangiovanni, Deddy, Aka7even, Alessandro Cavallo eStabile hanno fatto il loro ingresso sul palco e si sono emozionati con una dedica da parte di Sangio, letto da Maria. Gaia Gozzi ha portato con sè la coppa vinta al termine della scorsa edizione per consegnarla al vincitore di quest’anno. Si è poi esibita col suo nuovo singolo, Boca. Il circuito canto ha visto Aka7even, Deddy e Sangiovanni sfidarsi per la vittoria. ...

oriacicchinelli : #giuliastabile trionfa ad @AmiciUfficiale . Battuto #sangiovanni

Giulia vince Amici 2021 e trionfa su Sangiovanni, secondo classificato dell'edizione e vincitore della categoria canto. Dopo la finalissima a due di Amici di Maria De Filippi, in seguito all'annuncio della ... Conquistati pubblico e giudici nel corso delle puntate. "Insieme in finale? Lui me lo aveva scritto in un bigliettino" ha confessato Giulia prima del . Amici 2021: le pagelle della finale, tra pochi colpi di scena e polemiche. Giulia Stabile è la vincitrice ma c'è chi avrebbe meritato più ... Durante la Finale di Amici 2021 il premio della critica è stato assegnato dai giornalisti a Sangiovanni. Ecco il video Witty Tv con la premiazione.