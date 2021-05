Via libera ai test salivari per individuare il Covid. Il ministero: «Strumento utile anche a scuola» (Di sabato 15 maggio 2021) Via libera del ministero della Salute all’utilizzo dei test salivari per individuare il Covid. I test potranno trovare impiego anche nelle scuole, dove, si legge nella circolare del ministero, «possono rappresentare uno Strumento utile per il monitoraggio e controllo dell’infezione da Sars-CoV-2». L’impiego dei test salivari, comunque, è accompagnato da una serie di considerazioni sulle cautele e sulle limitazioni da adottare, alla luce del fatto che «la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi» e che «il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) Viadeldella Salute all’utilizzo deiperil. Ipotranno trovare impiegonelle scuole, dove, si legge nella circolare del, «possono rappresentare unoper il monitoraggio e controllo dell’infezione da Sars-CoV-2». L’impiego dei, comunque, è accompagnato da una serie di considerazioni sulle cautele e sulle limitazioni da adottare, alla luce del fatto che «la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi» e che «il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere ...

