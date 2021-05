Uomini e donne, Tina manda a quel paese Gemma e Aldo: ‘Buffoni’ (Di sabato 15 maggio 2021) A Uomini e donne la vulcanica opinionista Tina Cipollari non si è trattenuta e ha letteralmente mandato a quel paese Gemma Galgani e Aldo Farella dando ad entrambi dei ‘Buffoni’. Cosa avrà scatenato l’ira della Cipollari? Leggiamo di seguito per scoprirlo. Tina su scaglia contro Aldo e Gemma: ‘Buffoni’ Tutto è nato nel momento in cui Gemma e Aldo si sono ritrovati al centro dello studio di Uomini e donne dopo l’uscita a cena della sera precedente. La loro serata non è andata per il verso giusto, visto che il cavaliere, per tutto il tempo, era distratto e pensava a Isabella ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 15 maggio 2021) Ala vulcanica opinionistaCipollari non si è trattenuta e ha letteralmenteto aGalgani eFarella dando ad entrambi dei. Cosa avrà scatenato l’ira della Cipollari? Leggiamo di seguito per scoprirlo.su scaglia controTutto è nato nel momento in cuisi sono ritrovati al centro dello studio didopo l’uscita a cena della sera precedente. La loro serata non è andata per il verso giusto, visto che il cavaliere, per tutto il tempo, era distratto e pensava a Isabella ...

