Udinese Sampdoria | i convocati di Gotti | fuori anche Arslan

(Di sabato 15 maggio 2021) Lucaha diramato la lista deidell’per la sfida di domani con lae dovrà fare a meno di otto giocatori L’affronterà lanel corso della 37a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 15.00 alla Dacia Arena. Assenti ben otto giocatori per i bianconeri tra cui Sebastien De Maio, Bram Nuytinck e Tolgay. Idi mister. Portieri: Musso, Scuffet, Gasparini. Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Stryger Larsen, Becao, Zeegelaar. Centrocampisti: Makengo, De Paul, Walac, Battistella, Micin, Pereyra, Palumbo. Attaccanti: Okaka, Llorente, Forestieri, Basha. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati dell'Udinese per la sfida di domani con la Sampdoria e dovrà fare a meno di otto giocatori. Assenti ben otto giocatori per i bianconeri tra cui Sebastien De Maio, Bram Nuytinck e Tolgay Arslan.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta** 78; Milan 75; Napoli 72; Juventus 72; Lazio* 67; Roma 58; Sassuolo 56; Udinese 46; Verona 43; Bologna e Sampdoria 40; Fiorentina e Genoa** 39.

Infortunati Udinese: fuori dalla lista dei convocati per la sfida con la Sampdoria sia Nuytinck che Arslan, per quest'ultimo stagione probabilmente finita.

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha presentato la gara contro la Sampdoria in conferenza stampa: "Bisogna reagire dopo Napoli".