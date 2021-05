Supercoppa Serie C 2020/2021, Ternana a valanga sul Como (Di sabato 15 maggio 2021) La Ternana si impone con autorità nella seconda partita valida per la Supercoppa di Serie C 2020/2021: contro il Como finisce 0-3. Dopo un avvio di partita su ritmi decisamente bassi, il risultato si sblocca al 20?: Salzano prova il tiro dalla media distanza, Bolchini sbaglia la discesa a terra e si fa passare la palla in mezzo alle gambe. Dopo questo episodio sfortunato, il portiere del Como si riscatta con una grande uscita in anticipo su Vantaggiato. È lo stesso numero 10 della Ternana a trovare il raddoppio al 40?: l’attaccante sceglie bene il tempo per buttarsi in tuffo e insaccare di testa dopo un ottimo cross di Defendi. Il Como cerca di dimezzare lo svantaggio nella prima parte del secondo tempo, ma si tratta di occasioni ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Lasi impone con autorità nella seconda partita valida per ladi: contro ilfinisce 0-3. Dopo un avvio di partita su ritmi decisamente bassi, il risultato si sblocca al 20?: Salzano prova il tiro dalla media distanza, Bolchini sbaglia la discesa a terra e si fa passare la palla in mezzo alle gambe. Dopo questo episodio sfortunato, il portiere delsi riscatta con una grande uscita in anticipo su Vantaggiato. È lo stesso numero 10 dellaa trovare il raddoppio al 40?: l’attaccante sceglie bene il tempo per buttarsi in tuffo e insaccare di testa dopo un ottimo cross di Defendi. Ilcerca di dimezzare lo svantaggio nella prima parte del secondo tempo, ma si tratta di occasioni ...

Advertising

tabellamercatob : Supercoppa #SerieC tra le tre promosse in #SerieB #Como #Perugia e #Ternana Finale #ComoTernana 0-3 Tabellino e cro… - ILOVEPACALCIO : #Supercoppa #SerieC: tris della #Ternana al #Como - Ilovepalermocalcio - sportface2016 : Supercoppa #SerieC: #Ternana a valanga sul #Como - tabellamercatob : Supercoppa #SerieC tra le tre promosse in #SerieB #Como #Perugia e #Ternana Fine primo tempo #ComoTernana 0-2 Tabel… - zazoomblog : LIVE – Como-Ternana 0-1 Supercoppa Serie C 2020-2021 (DIRETTA) - #Como-Ternana #Supercoppa #Serie -