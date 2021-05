Sono terminati i microchip (Di sabato 15 maggio 2021) La produzione mondiale di queste memorie elettroniche scarseggia da un anno. Il motivo? Durante la pandemia, l'industria ha dirottato gran parte delle sue forniture verso la tecnologia di consumo, a scapito di altri settori. Primo fra tutti quello dell'automobile. Ma su questi mini «cervelli» pesa anche la guerra fra Stati Uniti e Cina, che lottano per assicurarsene la supremazia, sbilanciando il mercato. Quando 50 anni fa, il fisico italiano Federico Faggin inventò il primo microchip della storia, alla Intel, forse non immaginava che attorno a queste minuscole memorie elettroniche si sarebbe scatenata una guerra tra grandi potenze per la supremazia tecnologica. I microprocessori Sono circuiti elettronici, i «cervelli» all'interno di computer, server, telefonini, automobili, fotocamere, frigoriferi, radio, tv; Sono il cuore del 5G, ... Leggi su panorama (Di sabato 15 maggio 2021) La produzione mondiale di queste memorie elettroniche scarseggia da un anno. Il motivo? Durante la pandemia, l'industria ha dirottato gran parte delle sue forniture verso la tecnologia di consumo, a scapito di altri settori. Primo fra tutti quello dell'automobile. Ma su questi mini «cervelli» pesa anche la guerra fra Stati Uniti e Cina, che lottano per assicurarsene la supremazia, sbilanciando il mercato. Quando 50 anni fa, il fisico italiano Federico Faggin inventò il primodella storia, alla Intel, forse non immaginava che attorno a queste minuscole memorie elettroniche si sarebbe scatenata una guerra tra grandi potenze per la supremazia tecnologica. I microprocessoricircuiti elettronici, i «cervelli» all'interno di computer, server, telefonini, automobili, fotocamere, frigoriferi, radio, tv;il cuore del 5G, ...

