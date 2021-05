Sonego | impresa agli Internazionali | primo italiano in semifinale al Foro Italico dal 2006

Advertising

Eurosport_IT : SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meri… - SkyTG24 : Internazionali tennis Roma, impresa di Sonego: batte Rublev e va in semifinale - Eurosport_IT : ???? Dopo 14 anni un italiano torna in semifinale a Roma! ?? 2007: Filippo Volandri (quarti ?? Federer) ?? 2021: Lorenz… - alessita_1994 : #Sonego ha già compiuto l'impresa, comunque vada ha fatto un ottimo torneo. - 107DELPIERISTA : Grande @DjokerNole ottima rimonta..ora poco riposo e poi subito la splendida semifinale con #Sonego , che ha compiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego impresa

...numero 7 del mondo al terzo set e ora affronterà il serbo Novak Djokovic Lorenzobatte anche Andrey Rublev e vola in semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia in corso a Roma. Dopo l'...La semifinale - L'diesalta Roma e pone finalmente i riflettori sul più sottovalutato (finora) della nuova generazione azzurra . Un giocatore che fa del sacrificio e della grinta punti ...Appuntamento da non perdere in serata per tutti gli appassionati italiani (e non solo) di tennis, che potranno seguire la storica semifinale degli Internazionali d'Italia 2021 tra Lorenzo Sonego e Nov ...Altra impresa del piemontese, che ha sconfitto il russo numero 7 del mondo al terzo set e ora affronterà il serbo Novak Djokovic Lorenzo Sonego batte anche Andrey Rublev e vola in semifinale agli Inte ...