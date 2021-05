Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale: “Forte e in forma” (Di sabato 15 maggio 2021) News Il leader di Forza Italia proseguirà le cure a casa, ma prima di lasciare la struttura ha incontrato il vicepresidente del Gruppo San Donato Pubblicato su 15 Maggio 2021 Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia ha ricevuto le dimissioni e i suoi sostenitori, ma ancor prima la sua famiglia, possono tirare un sospiro di sollievo. Solo ieri infatti le notizie che trapelavano dal nosocomio non erano affatto rassicuranti. Le fonti che hanno parlato ieri magari non erano aggiornate, oppure gli ultimi esami hanno permesso di proseguire le cure a casa. Chi ha parlato oggi infatti ha descritto Berlusconi come un uomo Forte e in forma. Certo è che i continui ricoveri non hanno permesso a Berlusconi di trascorrere mesi tranquilli. ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) News Il leader di Forza Italia proseguirà le cure a casa, ma prima di lasciare la struttura ha incontrato il vicepresidente del Gruppo San Donato Pubblicato su 15 Maggio 2021ha lasciato l’ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia ha ricevuto le dimissioni e i suoi sostenitori, ma ancor prima la sua famiglia, possono tirare un sospiro di sollievo. Solo ieri infatti le notizie che trapelavano dal nosocomio non erano affatto rassicuranti. Le fonti che hanno parlato ieri magari non erano aggiornate, oppure gli ultimi esami hanno permesso di proseguire le cure a casa. Chi ha parlato oggi infatti ha descrittocome un uomoe in. Certo è che i continui ricoveri non hanno permesso adi trascorrere mesi tranquilli. ...

Advertising

LegaSalvini : *GIUSTIZIA, TELEFONATA SALVINI-BERLUSCONI* Telefonata affettuosa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, nel giorn… - fattoquotidiano : Corrono sul web e sulle chat private i primi coccodrilli per il Caimano. Per fortuna la notizia è fasulla: Silvio B… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele #ANSA - ventoc : RT @Libero_official: Silvio #Berlusconi è stato dimesso dal #SanRaffaele: ora può tornare a casa - WalterWestingh1 : RT @Kotiomkin: La morte convoca Berlusconi ma lui non si presenta perché deve andare a un processo. [@bellarello ] #Berlusconi #Silvio #15… -