Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Tajani: “Ha avuto qualche problema, inutile nasconderlo” (Di sabato 15 maggio 2021) Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dallo scorso martedì 11 maggio per problemi di salute legati a completamente post Covid. Il leader di Forza Italia è stato definito abbastanza in forma date le circostanze. Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele L’ex Premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele dopo cinque giorni di ricovero. All’uscita ad attenderlo c’erano diversi cronisti e giornalisti, ma Berlusconi questa volta ha preferito evitare di farsi vedere, tant’è che invece di uscire dal padiglione D, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 maggio 2021)è statoSandi, dove era ricoverato dallo scorso martedì 11 maggio per problemi di salute legati a completamente post Covid. Il leader di Forza Italia è stato definito abbastanza in forma date le circostanze.dal SanL’ex Premier e leader di Forza Italiaè statoSandopo cinque giorni di ricovero. All’uscita ad attenderlo c’erano diversi cronisti e giornalisti, maquesta volta ha preferito evitare di farsi vedere, tant’è che invece di uscire dal padiglione D, ...

