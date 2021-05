Sfortunato il paese in cui il primato della politica vale solo per prendersela con gli immigrati (Di sabato 15 maggio 2021) Nel paese in cui i partiti populisti non scendono mai sotto il 95 per cento, perché tutti i partiti sono populisti (salvo sparute eccezioni), per non parlare di giornalisti, conduttori televisivi, scrittori, attori, registi e cabarettisti, c’è un solo caso in cui può capitare di vedere finalmente difeso e rivendicato «il primato della politica», la nobiltà della sua funzione e la sacralità delle sue prerogative: quando se la prende con gli immigrati. È tutto qui il succo del dibattito attorno ai processi di Matteo Salvini, compreso l’ultimo «non luogo a procedere» deciso ieri dal giudice per le indagini preliminari (gip) di Catania, per gli atti da lui compiuti come ministro dell’Interno del primo governo guidato dal punto di riferimento fortissimo di tutti i ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 maggio 2021) Nelin cui i partiti populisti non scendono mai sotto il 95 per cento, perché tutti i partiti sono populisti (salvo sparute eccezioni), per non parlare di giornalisti, conduttori televisivi, scrittori, attori, registi e cabarettisti, c’è uncaso in cui può capitare di vedere finalmente difeso e rivendicato «il», la nobiltàsua funzione e la sacralità delle sue prerogative: quando se la prende con gli. È tutto qui il succo del dibattito attorno ai processi di Matteo Salvini, compreso l’ultimo «non luogo a procedere» deciso ieri dal giudice per le indagini preliminari (gip) di Catania, per gli atti da lui compiuti come ministro dell’Interno del primo governo guidato dal punto di riferimento fortissimo di tutti i ...

