Serie C 2020/2021, Legnago di misura: 1-0 al Ravenna nell’andata playout (Di sabato 15 maggio 2021) Il Legnago batte il Ravenna per 1-0 nell’andata dei playout di Serie C 2020/2021. Dopo 70? gestiti senza troppi problemi, il Ravenna ha subito gol nel finale di gara al 70?: l’arbitro ha concesso un calcio di rigore per un fallo su Giacobbe in area e Buric dagli undici metri non ha sbagliato siglando un gol pesantissimo in vista del match di ritorno in programma il 22 maggio. Qualche rimpianto per il Ravenna che nel primo tempo ha sprecato una comoda occasione da rete al 35? con Rocchi che sotto porta ha mancato l’appoggio col pallone dopo un precedente colpo di testa di Martignago. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Ilbatte ilper 1-0deidi. Dopo 70? gestiti senza troppi problemi, ilha subito gol nel finale di gara al 70?: l’arbitro ha concesso un calcio di rigore per un fallo su Giacobbe in area e Buric dagli undici metri non ha sbagliato siglando un gol pesantissimo in vista del match di ritorno in programma il 22 maggio. Qualche rimpianto per ilche nel primo tempo ha sprecato una comoda occasione da rete al 35? con Rocchi che sotto porta ha mancato l’appoggio col pallone dopo un precedente colpo di testa di Martignago. SportFace.

