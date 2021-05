Serie A, oggi continua la 37a giornata. Il programma (Di domenica 16 maggio 2021) oggi continua la 37a giornata di Serie A 2020-21, la penultima di campionato. Dopo i 4 anticipi del sabato oggi si conclude per gran parte la penultima giornata Ecco il programma completo: SABATO 15 MAGGIO Genoa-Atalanta 3-4 Spezia-Torino 4-1 Juventus-Inter 3-2 Roma-Lazio 2-0 DOMENICA 16 MAGGIO Fiorentina-Napoli alle 12.30 Benevento-Crotone alle 15.00 Udinese-Sampdoria alle 15.00 Parma-Sassuolo alle 18.00 Milan-Cagliari alle 20.45 LUNEDI’ 17 MAGGIO Hellas Verona-Bologna alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021)la 37adiA 2020-21, la penultima di campionato. Dopo i 4 anticipi del sabatosi conclude per gran parte la penultimaEcco ilcompleto: SABATO 15 MAGGIO Genoa-Atalanta 3-4 Spezia-Torino 4-1 Juventus-Inter 3-2 Roma-Lazio 2-0 DOMENICA 16 MAGGIO Fiorentina-Napoli alle 12.30 Benevento-Crotone alle 15.00 Udinese-Sampdoria alle 15.00 Parma-Sassuolo alle 18.00 Milan-Cagliari alle 20.45 LUNEDI’ 17 MAGGIO Hellas Verona-Bologna alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Djokovic: 'Bello ritrovare l'energia della gente' Sono orgoglioso di quello che ho ottenuto oggi: passare cinque ore sul campo e tirarmi fuori da una ... Lorem ipsum Ora c'è l'ennesima sfida contro Rafa, la numero 57 di una serie interminabile, che ...

Roma, la festa dei tifosi: "Finalmente umiltà, carattere e cuore! E quanto è forte Darboe" Io non so se resterà alla Roma, ma gli vanno fatti gli applausi perché ha dato tutto per questa maglia, e lo ha fatto anche oggi" .

Serie A oggi live: Juventus-Inter 3-2. Roma-Lazio in diretta. Risultati e classifica QUOTIDIANO NAZIONALE Serie A, Lazio: Simone Inzaghi alza bandiera bianca Ce la siamo giocata fino alla fine. Queste le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, che nonostante un girone di ritorno devastante deve abbandonare il sogno qualificazione alla Champions Leag ...

Serie A, lotta nelle retrovie: Spezia salvo, il Torino rischia Ormai i giochi stanno per chiudersi, e per la lotta salvezza è ormai praticamente sfida a due. Torino o Benevento, senza dimenticare il Cagliari, di un punto sopra i granata.

