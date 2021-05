Rula Jebreal, la propaganda delle (mie) tette e la tv dei maschi bianchi (Di sabato 15 maggio 2021) La settimana scorsa mi hanno telefonato da un programma televisivo. Volevano sapere, onde valutare se invitarmi alla loro imminente puntata, cosa pensassi di Pio e Amedeo, del marito della Ferragni, della legge Zan, della rava, della fava. È stata una mezz’ora molto faticosa per il mio interlocutore, che cercava disperatamente di farmi entrare nelle caselle dualiste dei talk show. Stai con le parolacce o con la libertà d’espressione, coi censori o coi tribuni della plebe, con la legge contro l’omofobia o col timore che pittino le unghie a tuo figlio maschio all’asilo? A quasi ogni domanda la mia risposta era che mi sembravano fesse entrambe le posizioni, e la disperazione del mio interlocutore cresceva. Gli leggevo nel pensiero: come diavolo si fa a dibattere in tempi televisivi con una che ciancia di complessità, e io ora chi invito, che ’sta stronza mi fa trovare con ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 maggio 2021) La settimana scorsa mi hanno telefonato da un programma televisivo. Volevano sapere, onde valutare se invitarmi alla loro imminente puntata, cosa pensassi di Pio e Amedeo, del marito della Ferragni, della legge Zan, della rava, della fava. È stata una mezz’ora molto faticosa per il mio interlocutore, che cercava disperatamente di farmi entrare nelle caselle dualiste dei talk show. Stai con le parolacce o con la libertà d’espressione, coi censori o coi tribuni della plebe, con la legge contro l’omofobia o col timore che pittino le unghie a tuo figlioo all’asilo? A quasi ogni domanda la mia risposta era che mi sembravano fesse entrambe le posizioni, e la disperazione del mio interlocutore cresceva. Gli leggevo nel pensiero: come diavolo si fa a dibattere in tempi televisivi con una che ciancia di complessità, e io ora chi invito, che ’sta stronza mi fa trovare con ...

