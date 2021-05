Rula Jebreal | Diego Bianchi risponde dopo il rifiuto a Propaganda Live

(Di sabato 15 maggio 2021)ildella giornalista a partecipare alla sua trasmissione,, perché unica donna tra gli ospiti. Il conduttore dell’irriverente programma di La7 non ha gradito le accuse lanciate dae ha voluto fare alcune precisazioni, spiegando qual è il suo modo di lavorare e l’intento della trasmissione. “È strano essere la notizia, ma stamattina ci siamo trovati a essere al centro dell’attenzione”, ha esorditoin apertura di puntata. Il riferimento è proprio ache avrebbe dovuto essere tra gli ospiti didel 14 maggio per parlare della ...

'Non conoscevo. Non ci avevo mai parlato fino a ieri sera. Eravamo molto contenti - ha spiegato il conduttore - di avere qui il suo punto di vista e la sua competenza al servizio della ...non si è presentata a Propaganda live di Diego Bianchi su La7 per questioni di principio, perché sarebbe stata l'unica donna ospite tra sette uomini. E da femminista oltranzista quale è, ...«Avevamo deciso di invitare Rula Jebreal per raccontare quello che sta succedendo tra Israele e Palestina ma, quando lei ha visto il suo nome in mezzo a quelli di altri sette ospiti, ...Propaganda Live, Diego Bianchi risponde a Rula Jebreal e gli tocca spiegare il programma. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!