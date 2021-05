Roma-Lazio 2-0, derby ai giallorossi: Tabellino e Highlights (Di sabato 15 maggio 2021) Mkhitaryan al 42?, Pedro nel secondo tempo. Biancocelesti fuori dalla zona Champions Roma-Lazio: Tabellino e Highlights Roma-Lazio 2-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Roma-Lazio: Tabellino e Highlights – Sesta e settima in classifica, Roma e Lazio non possono più avere grandi aspirazioni in questo finale di stagione, ma nel derby che si gioca nella penultima di campionato l’intensità agonistica sarà sempre la stessa. Il derby della capitale resta comunque una questione d’onore, in una fase delicata per entrambi i club poi, con i giallorossi che attendono l’arrivo di Mourinho, mentre l’attuale ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021) Mkhitaryan al 42?, Pedro nel secondo tempo. Biancocelesti fuori dalla zona Champions2-0, Cronaca,ed– Sesta e settima in classifica,non possono più avere grandi aspirazioni in questo finale di stagione, ma nelche si gioca nella penultima di campionato l’intensità agonistica sarà sempre la stessa. Ildella capitale resta comunque una questione d’onore, in una fase delicata per entrambi i club poi, con iche attendono l’arrivo di Mourinho, mentre l’attuale ...

Advertising

russellcrowe : Lazio v Roma - goal : ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - sportface2016 : #RomaLazio 2-0, le parole di Edin #Dzeko - CalcioPillole : Dopo #RomaLazio ha parlato il tecnico dei giallorossi Paulo #Fonseca che ha analizzato il derby vinto e ha esaltato… -