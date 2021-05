Postò tweet contro Kamala Harris, professore della Statale sospeso per un mese (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag — Si conclude con la sospensione lavorativa della durata di un mese senza percepire lo stipendio la vicenda del professor Marco Bassani, «reo» di avere pubblicato un tweet sul vicepresidente Usa Kamala Harris giudicato «sessista» dal solito consesso di beghine sinistroidi. Il post “sessista” su Kamala Harris Lo ha stabilito il Dda dell’Università Statale di Milano nella seduta tenutasi ieri. I fatti risalgono allo scorso novembre. Il docente di Storia delle dottrine politiche aveva postato sulla sua pagina Facebook una foto della Harris corredata di didascalia: «Sarà una ispirazione per le giovani ragazze, dimostrare che se vai a letto con l’uomo giusto, potente e ammanicato, allora anche tu puoi essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag — Si conclude con la sospensione lavorativadurata di unsenza percepire lo stipendio la vicenda del professor Marco Bassani, «reo» di avere pubblicato unsul vicepresidente Usagiudicato «sessista» dal solito consesso di beghine sinistroidi. Il post “sessista” suLo ha stabilito il Dda dell’Universitàdi Milano nella seduta tenutasi ieri. I fatti risalgono allo scorso novembre. Il docente di Storia delle dottrine politiche aveva postato sulla sua pagina Facebook una fotocorredata di didascalia: «Sarà una ispirazione per le giovani ragazze, dimostrare che se vai a letto con l’uomo giusto, potente e ammanicato, allora anche tu puoi essere ...

