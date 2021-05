Mo: Provenzano, ‘perchè qualcosa cambi deve finire l’era Netanyahu’ (2) (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “La comunità internazionale fermi questa spirale di morte e di violenza. Gli Stati Uniti, ha detto Sanders, non possono più permettersi la difesa d’ufficio di un governo reazionario. Questo vale anche per l’Europa”, scrive ancora Provenzano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “La comunità internazionale fermi questa spirale di morte e di violenza. Gli Stati Uniti, ha detto Sanders, non possono più permettersi la difesa d’ufficio di un governo reazionario. Questo vale anche per l’Europa”, scrive ancora. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Mo: Provenzano, 'perchè qualcosa cambi deve finire l'era Netanyahu' (2)... - danieledv79 : RT @BimbiMeb: @GPerenne @peppeprovenzano Provenzano non so perché non vada in SI - BimbiMeb : @GPerenne @peppeprovenzano Provenzano non so perché non vada in SI - lagracchiatrice : Non capisco tutta questa acredine nei confronti del PDR. Solo perché ha nominato: di maio tre volte, toninelli una,… - Giuggio72684862 : RT @Obiettiv0: Caso #Durigon, il silenzio dei vertici #Pd #Letta e #Provenzano davanti alle telecamere. #Boccia: “Valuteremo la mozione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano ‘perchè Che cos’è la patrimoniale e perché se ne parla? Gli Stati che la prevedono Corriere della Sera