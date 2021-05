Meteo Veneto, devastanti grandinate in vari centri urbani (Di sabato 15 maggio 2021) devastanti grandinate Veneto.Ancora violenti temporali si sono abbattuti nel Veneto, con grandinate che hanno danneggiato seriamente le colture. Il Veneto è una delle regioni italiane che solitamente vengono interessate con maggior frequenza da grandinate durante il semestre caldo, e queste sono causa di danni ingenti soprattutto nel settore agricolo. L’agricoltura, quindi, deve fare il conto anche con queste manifestazioni atmosferiche, e ciò dopo una primavera che ha portato anche periodi piuttosto freddi, ma soprattutto con sbalzi di temperatura importanti. Inoltre, continua a piovere con irregolarità, anche se la pioggia rispetto ad altre aree del Nord Italia si è vista con una certa frequenza. Ma come detto prima piove con irregolarità. Non c’è siccità un ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 15 maggio 2021).Ancora violenti temporali si sono abbattuti nel, conche hanno danneggiato seriamente le colture. Ilè una delle regioni italiane che solitamente vengono interessate con maggior frequenza dadurante il semestre caldo, e queste sono causa di danni ingenti soprattutto nel settore agricolo. L’agricoltura, quindi, deve fare il conto anche con queste manifestazioni atmosferiche, e ciò dopo una primavera che ha portato anche periodi piuttosto freddi, ma soprattutto con sbalzi di temperatura importanti. Inoltre, continua a piovere con irregolarità, anche se la pioggia rispetto ad altre aree del Nord Italia si è vista con una certa frequenza. Ma come detto prima piove con irregolarità. Non c’è siccità un ...

Advertising

TViweb : Post Edited: METEO VENETO – Piogge fino a martedì - AndreaIncorona8 : #Meteo, grandinate record e bombe d'acqua da #Nord a Sud: danni in #Veneto e Sardegna - bizcommunityit : Meteo, grandinate record e bombe d'acqua da Nord a Sud: danni in Veneto e Sardegna - mattinodinapoli : Meteo, grandinate record e bombe d'acqua da Nord a Sud: danni in Veneto e Sardegna - TgrRaiVeneto : #Meteo #Arpav #15maggio - Su Rodigino e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti, andando verso le zone… -