Lazio, tegola Acerbi: salterà il recupero con il Torino

Doppia ammonizione per Acerbi: il difensore della Lazio salterà per squalifica la sfida di martedì contro il Torino Derby da dimenticare per Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio, oltre a essere stata protagonista in negativo nel gol che ha sbloccato il risultato a favore della Roma, ha rimediato anche una doppia ammonizione, che gli è costato quindi l'espulsione. Squalifica dunque che per il centrale biancoceleste, che salterà il recupero contro il Torino, in programma martedì sera allo stadio Olimpico di Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tegola Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol: Roma avanti nel derby! Live score In precedenza tegola per Fonseca che aveva perso per infortunio Ibanez in difesa, sostituito da Kumbulla, ma le occasioni migliori le aveva avute la Lazio, con Fuzato protagonista di una grande ...

Roma - Lazio, 'tegola' nel derby - Infortunio e cambio immediato Nel primo tempo del derby tra Roma e Lazio, Fonseca è stato costretto a cambiare Ibanez per infortunio: al suo posto è entrato KumbullaIl derby della Capitale, anche se nella penultima giornata di Serie A, è sempre una gara speciale che ...

Lazio, tegola Acerbi: salterà il recupero con il Torino Calcio News 24 Roma-Lazio, ‘tegola’ nel derby | Infortunio e cambio immediato Nel primo tempo del derby tra Roma e Lazio, Fonseca è stato costretto a cambiare Ibanez per infortunio: al suo posto è entrato Kumbulla ...

FLASH | Roma, Fonseca costretto al cambio: Ibanez out nel Derby Infortunio Ibanez: nel corso del derby tra Roma e Lazio, il difensore si è infortunato e ha lasciato il posto a Kumbulla nel corso del primo tempo.

Infortunio Ibanez: nel corso del derby tra Roma e Lazio, il difensore si è infortunato e ha lasciato il posto a Kumbulla nel corso del primo tempo.