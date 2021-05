Ladri di bellezza con riciclaggio Come proteggere i nostri beni

Leggi su formiche

(Di sabato 15 maggio 2021) Quando parliamo didi denaro, parliamo dell’utilizzo di denaro derivante da operazioni criminose per l’investimento in attività riconosciute dalla legge al fine di conferire parvenza di liceità alla provenienza delle fonti impiegate. Per il contrasto di questo crimine, con l’obiettivo di disincentivare ildi denaro “sporco” e di rendere il mercato finanziario, inteso in senso lato, più trasparente sono state emanate e recepite diverse direttive con cui si obbligano gli operatori finanziari a effettuare adeguati controlli sui titolari di diritti effettivi e sulle loro controparti contrattuali che sono i venditori ovvero clienti. Anche l’Unione Europea si è mossa promuovendo cinque direttive anti, di cui quattro recepite in Italia e l’ultima, la 5Amld entrata in vigore il 10 gennaio 2020. Il reato in ...