La terra trema | scosse di terremoto prima di magnitudo 4 0 poi 3 1 | tanta paura | ecco dove si è sentito di più

FABRIANO - Scossa di terremoto avvertita e sentita anche nel Fabrianese. Alle 9,56 laha tremato in provincia di Perugia con l'epicentro vicino a Gubbio con una scossa di magnitudo 4.0. Diverse le segnalazioni giunte anche da Fabriano e dal Pesarese con la gente preoccupata. E ...Foto @OpenStreetMap contributors Terremoto in Umbria oggi, venerdì 14 maggio 2021: scossa M 2.8 in provincia di Perugialain Umbria ! L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 22.22 di oggi , venerdì 14 maggio 2021, un'intensa scossa di terremoto di magnitudo 2.8 a Gubbio , in ...La terra continua a tremare ancora nelle Marche. Una doppia scossa di terremoto si è verificata nella mattinata del 15 maggio in Umbria. La scossa tellurica, di magnitudo 4.0, si è verificata alle ...FABRIANO - Scossa di terremoto avvertita e sentita anche nel Fabrianese. Alle 9,56 la terra ha tremato in provincia di Perugia con l'epicentro vicino a Gubbio con una scossa di ...