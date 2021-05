La risposta di Diego Bianchi di Propaganda Live a Rula Jebreal (Di sabato 15 maggio 2021) Ieri ha tenuto banco sui social il rifiuto della giornalista Rula Jebreal a partecipare alla trasmissione Propaganda Live perché unica ospite donna. Ieri sera Diego Bianchi le ha risposto “Rula Jebreal non conosce Propaganda Live”. Zoro ha spiegato in apertura di trasmissione che Propaganda Live ama parlare delle notizie, cercare le notizie e spiegare le notizie, ma molto meno essere la notizia. Diego Bianchi spiega di amare, e di usare, sempre meno i social dove tutti commettono errori, anche loro. E spiega come vengono annunciati sui social gli ospiti che interverranno. Ma non solo. Spiega anche qual è il criterio: non il sesso ma la competenza. ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Ieri ha tenuto banco sui social il rifiuto della giornalistaa partecipare alla trasmissioneperché unica ospite donna. Ieri serale ha risposto “non conosce”. Zoro ha spiegato in apertura di trasmissione cheama parlare delle notizie, cercare le notizie e spiegare le notizie, ma molto meno essere la notizia.spiega di amare, e di usare, sempre meno i social dove tutti commettono errori, anche loro. E spiega come vengono annunciati sui social gli ospiti che interverranno. Ma non solo. Spiega anche qual è il criterio: non il sesso ma la competenza. ...

