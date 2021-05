La Juve batte 3-2 l'Inter e resta in corsa per la Champions (Di sabato 15 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus resiste per un tempo in inferiorità numerica, batte l'Inter per 3-2 in un finale infuocato e continua a sperare nella qualificazione alla Champions League. Gli episodi caratterizzano il derby d'Italia dello Stadium, con un rigore per parte nei primi 45? assegnati da Calvarese dopo il richiamo all'on field review. Darmian trattiene Chiellini in area, Handanovic intuisce su Ronaldo ma il portoghese non può sbagliare sulla respinta al 24?. Al 35?, dall'altro del campo, pestone di De Ligt su Lautaro Martinez e dagli 11 metri, invece, Lukaku spiazza Szczesny. Ma la Juventus riprende ad attaccare con maggior convinzione rispetto ai campioni d'Italia e nell'ultima azione del primo tempo ritorna in vantaggio: al 48?, botta di Cuadrado dal limite, la deviazione di Eriksen ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Lantus resiste per un tempo in inferiorità numerica,l'per 3-2 in un finale infuocato e continua a sperare nella qualificazione allaLeague. Gli episodi caratterizzano il derby d'Italia dello Stadium, con un rigore per parte nei primi 45? assegnati da Calvarese dopo il richiamo all'on field review. Darmian trattiene Chiellini in area, Handanovic intuisce su Ronaldo ma il portoghese non può sbagliare sulla respinta al 24?. Al 35?, dall'altro del campo, pestone di De Ligt su Lautaro Martinez e dagli 11 metri, invece, Lukaku spiazza Szczesny. Ma lantus riprende ad attaccare con maggior convinzione rispetto ai campioni d'Italia e nell'ultima azione del primo tempo ritorna in vantaggio: al 48?, botta di Cuadrado dal limite, la deviazione di Eriksen ...

