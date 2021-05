Juventus Inter, Zhang presente sugli spalti dell’Allianz Stadium (Di sabato 15 maggio 2021) Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha seguito la squadra all’Allianz Stadium per la partita contro la Juventus Steven Zhang ha seguito la squadra nella trasferta di Torino e questo pomeriggio sarà presente sulle tribune dell’Allianz Stadium per il match contro la Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Il numero uno del club non aveva seguito Lukaku e compagni nella trasferta di Crotone mentre ha scelto di non mancare a questo prestigioso appuntamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Il presidente dell’Stevenha seguito la squadra all’Allianzper la partita contro laStevenha seguito la squadra nella trasferta di Torino e questo pomeriggio saràsulle tribuneper il match contro la. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Il numero uno del club non aveva seguito Lukaku e compagni nella trasferta di Crotone mentre ha scelto di non mancare a questo prestigioso appuntamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

