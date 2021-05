Juventus, Chiellini: «Rapporto buono con Pirlo. Futuro? Non decido io» (Di sabato 15 maggio 2021) Giorgio Chiellini ha parlato dopo la vittoria della sua Juventus sull’Inter. Le parole del difensore bianconero al termine del match Giorgio Chiellini ha parlato dopo la vittoria della sua Juventus sull’Inter. Le parole del difensore bianconero al termine del match. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 LA GARA – «Una vittoria importante, difficile, contro i più forti d’Italia. Lo hanno dimostrato anche stasera. L’abbiamo affrontata bene, siamo stati squadra come magari non abbiamo fatto altre volte. Il risultato ci ha premiato, non abbiamo rubato niente». Pirlo – «Il Rapporto è sempre stato buono nel rispetto dei ruoli. Non ci siamo mai permessi di entrare in nessuna sua scelta, lo abbiamo sempre rispettato come allenatore, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Giorgioha parlato dopo la vittoria della suasull’Inter. Le parole del difensore bianconero al termine del match Giorgioha parlato dopo la vittoria della suasull’Inter. Le parole del difensore bianconero al termine del match. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA GARA – «Una vittoria importante, difficile, contro i più forti d’Italia. Lo hanno dimostrato anche stasera. L’abbiamo affrontata bene, siamo stati squadra come magari non abbiamo fatto altre volte. Il risultato ci ha premiato, non abbiamo rubato niente».– «Ilè sempre statonel rispetto dei ruoli. Non ci siamo mai permessi di entrare in nessuna sua scelta, lo abbiamo sempre rispettato come allenatore, ...

Advertising

ZZiliani : Nel giro di 2’ #Calvarese detto “Calva” assegna un rigore alla #Juventus per un corpo a corpo #Chiellini-#Darmian i… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 3-2 Inter Milan (24' Ronaldo, 45+3'88' Cuadrado ; 35' Lukaku, 83' Chiellini o.g) | Posse… - SkySport : JUVENTUS-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Ronaldo (24') ? rig. #Lukaku (35') ? #Cuadrado (45+3') ? aut. #Chiellini (… - apetrazzuolo : JUVENTUS - Chiellini: 'Non abbiamo rubato nulla, vittoria meritata, non commento gli episodi da moviola' - napolimagazine : JUVENTUS - Chiellini: 'Non abbiamo rubato nulla, vittoria meritata, non commento gli episodi da moviola' -