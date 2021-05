Jacobs | «Volevo diventare archeologo o astronauta | ma non avevo voglia di studiare»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 maggio 2021) Il Corriere della Sera intervista Marcell. Giovedì è diventato l’uomo più veloce di Italia: con 9”95 sui 100 metri al meeting di Savona ha strappato il primato italiano a Filippo Tortu, che lo deteneva dal 2018. Racconta di aver scoperto l’atletica a 10 anni, a Desenzano, sul lago di Garda, dove è cresciuto con la madre bresciana. «Sono a Desenzano del Garda, corro velocissimo in cortile. Mio nonno Osvaldo sorride: motoretta, ma dove vai? mi chiede. Tutta la famiglia di mamma Viviana faceva motocross, ma lei da subito mi ha detto che non mi avrebbe lasciato andare in moto. Troppo pericoloso. E allora io imitavo gli altri: correvo in giro, simulavo i salti sulla rampa del garage, facevo il matto e i suoni con la bocca. Brrruumm!» Non ha ricordi del padre, texano, è cresciuto solo con la madre. «Mio padre, da bambino, non lo ricordo. Dal momento in cui con mamma ...