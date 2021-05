Israele: Ap, inorriditi da distruzione edificio media (Di sabato 15 maggio 2021) "Siamo sconvolti e inorriditi": così in una nota la Associated Press commenta l'attacco a Gaza City con cui Israele ha distrutto un'intero edificio che ospitava molti media internazionali, tra cui l'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) "Siamo sconvolti e": così in una nota la Associated Press commenta l'attacco a Gaza City con cuiha distrutto un'interoche ospitava moltiinternazionali, tra cui l'...

