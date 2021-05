Giulia Stabile vince Amici 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Giulia Stabile - Amici 2021 Sorpresa ad Amici 2021: la ballerina Giulia Stabile trionfa e strappa la vittoria al favorito (e fidanzato) Sangiovanni. La giovane allieva ha avuto la meglio in finale al fotofinish contro il cantautore di Lady e Guccy Bag, aggiudicandosi il montepremi in palio di 150.000 euro in gettoni d’oro. I cinque finalisti si sono sfidati nei due circuiti che caratterizzano il programma: canto e ballo. La sfida a tre tra i cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni, giudicata per il 50% dal pubblico tramite il televoto, per il 25% dai professori e per il restante 25% dalla giuria, ha subito mandato all’atto finale Sangiovanni. Il duello tra i ballerini, con il medesimo meccanismo di votazione, ha invece premiato ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 16 maggio 2021)Sorpresa ad: la ballerinatrionfa e strappa la vittoria al favorito (e fidanzato) Sangiovanni. La giovane allieva ha avuto la meglio in finale al fotofinish contro il cantautore di Lady e Guccy Bag, aggiudicandosi il montepremi in palio di 150.000 euro in gettoni d’oro. I cinque finalisti si sono sfidati nei due circuiti che caratterizzano il programma: canto e ballo. La sfida a tre tra i cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni, giudicata per il 50% dal pubblico tramite il televoto, per il 25% dai professori e per il restante 25% dalla giuria, ha subito mandato all’atto finale Sangiovanni. Il duello tra i ballerini, con il medesimo meccanismo di votazione, ha invece premiato ...

