Ginnastica artistica, Serie A: Bartolini, Maresca e Macchini mondiali! Che battaglia per lo Scudetto (Di sabato 15 maggio 2021) Virtus Pasqualetti Macerata, Giovanile Ancona, Pro Patria Bustese si sono qualificate alla Finale Scudetto della Serie A di Ginnastica artistica maschile. La semifinale andata in scena al PalaVesuvio di Napoli è stata estremamente combattuta e avvincente. Ancona ha vinto il gruppo A con 28 punti speciali, gli stessi della Pro Patria Bustese (ma con un tecnico di 161.900 contro 158.750), davanti alla Ginnastica Salerno (16). Nel gruppo B, invece, Macerata trionfa con 29 punti contro i 22 della Ares Cinisello Balsamo (perde il confronto tra le migliori seconde, il tecnico di 155.750 è inferiore a quello di Busto Arsizio) e i 21 della Corpo Libero Gym Team Padova. Domani andrà in scena la sfida per lo Scudetto: Macerata difenderà il tricolore, Bustese sembra favorita, Ancona cercherà il ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Virtus Pasqualetti Macerata, Giovanile Ancona, Pro Patria Bustese si sono qualificate alla FinaledellaA dimaschile. La semifinale andata in scena al PalaVesuvio di Napoli è stata estremamente combattuta e avvincente. Ancona ha vinto il gruppo A con 28 punti speciali, gli stessi della Pro Patria Bustese (ma con un tecnico di 161.900 contro 158.750), davanti allaSalerno (16). Nel gruppo B, invece, Macerata trionfa con 29 punti contro i 22 della Ares Cinisello Balsamo (perde il confronto tra le migliori seconde, il tecnico di 155.750 è inferiore a quello di Busto Arsizio) e i 21 della Corpo Libero Gym Team Padova. Domani andrà in scena la sfida per lo: Macerata difenderà il tricolore, Bustese sembra favorita, Ancona cercherà il ...

