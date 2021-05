George Best, il sette bello: 75 anni fa nasceva un mito eterno (Di sabato 15 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : George Best George Best, il sette bello: 75 anni fa nasceva un mito eterno Le frasi cult sono tante, una più di altre spiega la sua vita: "Se non fossi stato così bello, non avreste mai sentito parlare di Pelé". Il 22 maggio, se fosse vivo, George Best festeggerebbe i 75 anni. Purtroppo è morto giovane, 59enne, nel 2005, ed è morto male, ucciso da un alcolismo sfrenato. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER ...

