Francesca Fioretti | vita privata e curiosità della fidanzata di Davide Astori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 maggio 2021) Va in onda oggi Verissimo, alle 15:30 su Canale Cinque, con tanti ospiti come di consueto. Tra gli ospiti di oggi infatti ci sarà, ladel calciatore, mancato nel 2018 a causa, probabilmente, di un malore., oltre a essere conosciuta come appunto compagna del calciatore, ha anche partecipato al format Grande Fratello nel 2009, e al reality Pechino Express nel 2013. Classe 1985, nata il 23 marzo a Maddaloni, ufficialmente lavora come mo. Ha inoltre una laurea in Economia. È molto legata a suo fratello Luca, nato nel 1995, e ha una figlia, Vittoria, avuta connel 2016. I due si sono fidanzati nel 2013, tre anni dopo sono diventati genitori, ma sfortunatamente, il calciatore è morto nel ...