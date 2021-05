Covid: in Toscana 19 morti in un giorno, età media 76 anni (Di sabato 15 maggio 2021) Conta 491 nuovi positivi Covid (età media 37 anni; solo il 16% sopra i 60 anni) e altri 19 decessi (età media in calo a 76,7 anni) il report delle 24 ore della Regione. In Toscana sono saliti a 236. Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Conta 491 nuovi positivi(età37; solo il 16% sopra i 60) e altri 19 decessi (etàin calo a 76,7) il report delle 24 ore della Regione. Insono saliti a 236.

Advertising

LetiziaFirenze : Emergenza covid, la Toscana tra le prime Regioni per l’utilizzo degli anticorpi monoclonali - ToscanaInDiretta - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: L'andamento dell'epidemia #covid19 . I dati comunicati dal presidente della @RegioneToscana - SIENANEWS : Monoclonali, Toscana terza in Italia per utilizzo contro covid. Giani: 'Anticorpi di Tls? Spero nella produzione en… - metfirenze : Emergenza Covid, la Toscana tra le prime Regioni per l’utilizzo degli anticorpi monoclonali - LivornoPress : Covid Toscana: i deceduti sono 19, 491 i nuovi positivi. A Livorno e provincia 26 casi e 1 decesso #covid… -