Cinema | addio a Chuck Hicks | stuntman nelle scazzotate con Clint Eastwood**

Los Angeles, 15 mag. – (Adnkronos) – L'attore statunitense Chuck Hicks, tra i più noti stuntman di Hollywood e come interprete impegnato in numerosi combattimenti e scazzotate sul grande schermo, anche con Clint Eastwood, è morto a Las Vegas, dopo aver subito un ictus circa sei mesi fa, all'età di 93 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 4 maggio, è stata data oggi a funerali avvenuti dal figlio Kirk a "The Hollywood Reporter". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

