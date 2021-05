Caso Tercas | quando gli errori di Bruxelles ci costano miliardi e morti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 15 maggio 2021) La galleria degli orrori di marca Unione europea sembra non avere mai fine. La disastrosa gestione dell’emergenza pandemica ha trovato il consesso comunitario alle prese con un gigantismo burocratico, incapace di rispondere alle necessità degli Stati membri. I quali hanno, infine, deciso di andare ognuno per conto proprio. Se dichiarare la morte dell’Ue è operazione difficile da un punto di vista logico, dato che la sedicente «unione» non sembra mai esser nata davvero – e per fortuna, date le poco incoraggianti premesse – èsi parla dei suoi nefasti effetti sulla vita di tutti i giorni che la farsa si trasforma in tragedia. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2021 La vicendaUltima vicenda in ordine di tempo riguardo il. Parliamo di una piccola banca del ...