Calcio: Zidane, ‘futuro? Alle volte è meglio andare via per il bene di tutti’ (Di sabato 15 maggio 2021) Madrid, 15 mag. – (Adnkronos) – “Mancano ancora due partite e non so come andrà a finire. Può succedere di tutto. Io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui bisogna andare via, per il bene di tutti”. L’Allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, si esprime così in merito al suo futuro che sembra sempre più lontano dal club merengue. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Madrid, 15 mag. – (Adnkronos) – “Mancano ancora due partite e non so come andrà a finire. Può succedere di tutto. Io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui bisognavia, per ildi tutti”. L’natore del Real Madrid, Zinedine, si esprime così in merito al suo futuro che sembra sempre più lontano dal club merengue. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Real Madrid, Zidane lascia intendere che se ne andrà, anche Allegri tra i possibili successori - apetrazzuolo : MEDIASET - Real Madrid, Zidane lascia intendere che se ne andrà, anche Allegri tra i possibili successori - napolimagazine : MEDIASET - Real Madrid, Zidane lascia intendere che se ne andrà, anche Allegri tra i possibili successori - sportli26181512 : Zidane e l'addio al Real: 'A volte si va via per il bene di tutti': Alla vigilia della sfida contro l'Athletic il t… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Zidane,mio futuro? a volte si va via per il bene di tutti 'Zizou', non so cosa succederà, intanto mi godo ogni momento -