Berlusconi esce dall’ospedale

(Di sabato 15 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il leader di Forza Italia Silviosecondo quanto si apprende è stato dimessoSan Raffaele di Milano, dove era ricoverato dall’11 maggio.“Ieri sera aveva qualche linea di febbre, niente di preoccupante, ha avuto qualche problema causato dal Covid, poi dal vaccino, poi qualche problema intestinale, mi auguro che al più presto possa essere una presenza della vita politica non solo telefonica”, aveva detto a Sky Tg24 il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, spiegando che per le dimissioni sarebbe stata questione di ore.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

