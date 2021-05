Berlusconi dimesso dal San Raffaele | reazione immediata di Salvini

(Di sabato 15 maggio 2021) Dopo ore di concitazione, Silvioè statodal Sandi Milano. Immediate le reazioni di solidarietà sul web Silvioha lasciato il Sandi Milano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

petergomezblog : Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i mi… - stanzaselvaggia : Pare che Berlusconi verrà dimesso domani. - MediasetTgcom24 : Milano, Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele #silvioberlusconi - ilgiornale : Dopo il ricovero avvenuto lo scorso 11 maggio, il leader di Forza Italia lascia l'ospedale milanese. Il vicepreside… - serenel14278447 : Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano. Tajani: «Continuerà le cure a casa» Corriere della sera -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi dimesso

19.25dal San Raffaele Il leader di Forza Italia Silvio Berluconi è statonel pomeriggio dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da martedì scorso per ...L'ex premier Silvioè statodall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato da martedì scorso 11 maggio per complicazioni legate al post covid. Contrariamente alle precedenti dimissioni,...MILANO (ITALPRESS) – Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi secondo quanto si apprende è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ...Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato per diversi giorni. Lo riferiscono fonti vicine al leader di Forza Italia. Berlusconi ha lasciato il san ...