Belen e Antonino: i dolci messaggi social (Di sabato 15 maggio 2021) Belen e Antonino sono più innamorati che mai, e non perdono occasione per dimostrarsi reciprocamente i loro sentimenti. La coppia mentre aspetta la nascita della piccola Luna Marie si sta godendo gli ultimi momenti in due; recentemente la showgirl e l'haristylist si sono scambiati dei dolcissimi messaggi sui social. Belen e il suo amato Antonino Spinalbese sono più complici e uniti che mai; i due nei prossimi mesi Articolo completo: dal blog SoloDonna

