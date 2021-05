Ball: Nba e Fiba sbarcano in Africa (Di sabato 15 maggio 2021) L’Nba, in collaborazione con la Fiba, ha deciso di istituire la Ball(Lega Africana) che prenderà il via il prossimo 16 maggio a Kigali, in Ruanda, per concludersi con la finalissima del 30 maggio. Ball: l’Nba sbarca in Africa? Sono tantissimi i giocatori Africani che si sono affermati nel basket professionistico americano, come il due volte Mvp , Giannis Antetokoumpo, un campione di prospettiva come Joel Embjid, l’All Star 2020( Pascal Siakam), o anche il miglior rimbalzista Nba, Clint Capela. L’influenza Africana nell’Nba non lascia più indifferenti ed è per questo che, al fine di sviluppare questo sport nel continente nero, si è deciso di promuovere una Lega Africana, la cui prima partita vedrà dinanzi la squadra locale del Ruanda, il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) L’Nba, in collaborazione con la, ha deciso di istituire la(Legana) che prenderà il via il prossimo 16 maggio a Kigali, in Ruanda, per concludersi con la finalissima del 30 maggio.: l’Nba sbarca in? Sono tantissimi i giocatorini che si sono affermati nel basket professionistico americano, come il due volte Mvp , Giannis Antetokoumpo, un campione di prospettiva come Joel Embjid, l’All Star 2020( Pascal Siakam), o anche il miglior rimbalzista Nba, Clint Capela. L’influenzana nell’Nba non lascia più indifferenti ed è per questo che, al fine di sviluppare questo sport nel continente nero, si è deciso di promuovere una Legana, la cui prima partita vedrà dinanzi la squadra locale del Ruanda, il ...

