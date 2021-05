Assemblea Articolo 1, le dichiarazioni di Roberto Speranza (Di sabato 15 maggio 2021) Nel corso dell’Assemblea di Articolo 1, il ministro della Salute Roberto Speranza ha affrontato alcune questioni fondamentali per il futuro del Paese. Vaccini Covid, Speranza: “Non conta quanti soldi si abbiano, il diritto alla salute è di tutti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) Nel corso dell’di1, il ministro della Saluteha affrontato alcune questioni fondamentali per il futuro del Paese. Vaccini Covid,: “Non conta quanti soldi si abbiano, il diritto alla salute è di tutti” su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Assemblea nazionale di Articolo 1, Letta: 'Se Salvini dice no a riforme, esca dal governo'. Conte: 'Alleanza M5S-Pd… - fattoquotidiano : ARTICOLO UNO / L'ASSEMBLEA NAZIONALE Intervengono anche Conte, Letta e Speranza [La diretta] - pbersani : Questa sera sarò all’assemblea di Articolo Uno Piemonte. @Fornaro62 @c_appendino @marcogrimaldi_ - Lucia39134555 : RT @ardigiorgio: All’assemblea di articolo uno c’è Conte che parla “della politica con la P maiuscola non quella degli interessi personali”… - CirianiCarlo : RT @jacopo_iacoboni: L'avvocato del Popolo all'assemblea di Articolo uno in una delle sue meravigliose frasi programmatiche: 'Sono tre i p… -