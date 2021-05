Amici, Serena Marchese confessa: 'Sono stata vittima di bullismo, non riuscivo nemmeno più a danzare' (Di sabato 15 maggio 2021) Serena Marchese , ex alunna di Amici , racconta la sua esperienza all'interno del reality . A Verissimo ha confessato a Silvia Toffanin di aver provato per 4 anni ad entrare nel programma e alla fine ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021), ex alunna di, racconta la sua esperienza all'interno del reality . A Verissimo hato a Silvia Toffanin di aver provato per 4 anni ad entrare nel programma e alla fine ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Questa sera ci lasciamo con un sogno, 'rêverie', il sogno ad occhi aperti di Debussy. Lo interpreta per tutti noi… - LineTimeGame : 4 ore alla finale di Amici e non c'è Serena #Amici20 #Serena #Celentano - chiiaramarzano : RT @trudizerbino: Livello maturità: mi hanno eliminato Serena allora voterò i suoi amici #Amici20 - rosimazzotti8 : @SimonaCroisette amo se i passi sono quelli, anche serena avrebbe fatto gli stessi passi..se dici che fa sempre le… - perfectderavin : RT @darveyfeels_: “Solo grazie ad Amici ho acquisito tanta sicurezza. Quando entravo in sala mi guardavo allo specchio e iniziavo a pianger… -