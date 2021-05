Amici 20 | trionfa Giulia Stabile!

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 maggio 2021) La vincitrice di20 èStabile. Secondo classificato Sangiovanni, terzo posto a pari merito per Deddy, Aka7even e Alessandro Cavallo. La puntata ha avuto inizio con i consueti saluti alla padrona di casa, Maria De Filippi. Un ringraziamento speciale a tutti i prof che hanno accompagnato gli allievi di questa edizione, nonchè ai tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino. Sangiovanni, Deddy, Aka7even, Alessandro Cavallo eStabile hanno fatto il loro ingresso sul palco e si sono emozionati con una dedica da parte di Sangio, letto da Maria. Gaia Gozzi ha portato con sè la coppa vinta al termine della scorsa edizione per consegnarla al vincitore di quest’anno. Si è poi esibita col suo nuovo singolo, Boca. Il circuito canto ha visto Aka7even, Deddy e Sangiovanni sfidarsi per la vittoria. ...