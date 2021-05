A 89 anni fa 9 quarantene per uscire dalla Rsa e incontrare la nipote (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Ha affrontato nove quarantene, una per ogni volta che, nel periodo di pandemia, è uscita dalla casa di riposo in cui vive a Cuneo. Non si è mai ammalata, Maria Teresa Bagutti, ma le regole delle RSA prevedono, in caso di uscita, un periodo di isolamento al rientro nella struttura. Abbiamo l'impressione di essere stati dimenticati "Quando si parla di Rsa, si pensa solo a persone non autosufficienti - spiega all'AGI - invece ci sono anziani che ci vanno per scelta. Noi siamo autosufficienti, in regime alberghiero". "Abbiamo l'impressione di essere stati dimenticati - prosegue - chi di noi non ha parenti, ha necessità di uscire. Io ho solo una nipotina di 12 anni e per poter stare un giorno o due con lei ho affrontato ben nove quarantene". ?"C'è poi l'esigenza di andare a fare magari una visita ... Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Ha affrontato nove, una per ogni volta che, nel periodo di pandemia, è uscitacasa di riposo in cui vive a Cuneo. Non si è mai ammalata, Maria Teresa Bagutti, ma le regole delle RSA prevedono, in caso di uscita, un periodo di isolamento al rientro nella struttura. Abbiamo l'impressione di essere stati dimenticati "Quando si parla di Rsa, si pensa solo a persone non autosufficienti - spiega all'AGI - invece ci sono anziani che ci vanno per scelta. Noi siamo autosufficienti, in regime alberghiero". "Abbiamo l'impressione di essere stati dimenticati - prosegue - chi di noi non ha parenti, ha necessità di. Io ho solo una nipotina di 12e per poter stare un giorno o due con lei ho affrontato ben nove". ?"C'è poi l'esigenza di andare a fare magari una visita ...

