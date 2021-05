Vincere le povertà La seconda puntata di Fabrica Floridi con Don Gino Rigoldi

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 maggio 2021)le: nell’economico, nel sociale, nel culturale. È questo il tema delladel web show condotto dal filosofo Lucianoda Oxford e scritto da Enzo Argante, presidente di Nuvolaverde che vedrà protagonista Don, icona dell’impegno sociale giovanile con la sua Fondazione e con Comunità Nuova. Lasarà disponibile dal 17 maggio alle 18 su www.dearete.org, piattaforma della comunicazione responsabile di Nuvolaverde realizzata con il corso di laurea magistrale in giornalismo, il master in comunicazione digitale dell’università di Parma, con gli studenti e laureati delle redazioni tematiche in dieci città del magazine tv&web Siamo Jedi e con la collaborazione di Formiche. Le lezioni e gli interventi ...