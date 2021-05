Ufficiale: Virtus Entella, Volpe confermato allenatore anche per la prossima stagione (Di venerdì 14 maggio 2021) Con un post apparso sui profili social ufficiali, la Virtus Entella comunica che Gennaro Volpe sarà il tecnico dei Diavoli Neri anche per la prossima stagione, nonostante la retrocessione in Lega Pro. Sintomo di continuità della società ligure che nonostante il brutto risultato sul campo crede ancora nel progetto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virtus Entella Chiavari (@VirtusEntella) Foto: Sito Virtus Entella L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) Con un post apparso sui profili social ufficiali, lacomunica che Gennarosarà il tecnico dei Diavoli Neriper la, nonostante la retrocessione in Lega Pro. Sintomo di continuità della società ligure che nonostante il brutto risultato sul campo crede ancora nel progetto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daChiavari (@) Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

