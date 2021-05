Traffico Roma del 14-05-2021 ore 15:30 (Di venerdì 14 maggio 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione Traffico progressivamente in queste ore sulla rete viaria cittadina code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia la Flaminia e la Salaria a complicare la situazione un incidente all’altezza della Flaminia abbiamo qualcosa per Traffico dal bivio con la Roma Firenze fino all’uscita alla rustica nella zona sud e in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino all’uscita a Romanina permangono disagi sulla tangenziale dove ci sono code tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni coda anche in uscita dalla galleria Giovanni XXIII in direzione dell’ospedale Gemelli per la chiusura di via di Torrevecchia 3 Via Tamburini e via Giannelli ci sono difficoltà di circolazione nella zona di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) Luceverdetrovati dalla redazioneprogressivamente in queste ore sulla rete viaria cittadina code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Cassia la Flaminia e la Salaria a complicare la situazione un incidente all’altezza della Flaminia abbiamo qualcosa perdal bivio con laFirenze fino all’uscita alla rustica nella zona sud e in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino all’uscita anina permangono disagi sulla tangenziale dove ci sono code tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni coda anche in uscita dalla galleria Giovanni XXIII in direzione dell’ospedale Gemelli per la chiusura di via di Torrevecchia 3 Via Tamburini e via Giannelli ci sono difficoltà di circolazione nella zona di ...

Advertising

CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - trilubiusgrow : RT @Rvaticanaitalia: Come contrastare la #tratta di donne, bambini, lavoratori? Cosa fa la Chiesa contro questo turpe traffico? Al Mondo al… - vaticannews_it : RT @Rvaticanaitalia: Come contrastare la #tratta di donne, bambini, lavoratori? Cosa fa la Chiesa contro questo turpe traffico? Al Mondo al… - VAIstradeanas : 15:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -